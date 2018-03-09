На Одещині репетиторка обзивала учня "скотиною" та жорстоко била: відео

На Одещині правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття дітей репетиторкою в селі Великий Дальник Біляївського району.

Про це повідомляє поліція Одеської області у Facebook.

Читайте також: На Волині група підлітків побила бійця, який приїхав з Донбасу

Про цей інцидент правоохоронцям стало відомо з відео, яке з'явилось в Інтернеті. На ролику, який, очевидно, зняли самі діти, видно, як літня жінка б'є та обзиває хлопчика під час занять і навіть погрожує задушити його. З відео можна зрозуміти, що заняття проводяться вдома у педагога.

Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.126 (побої і мордування) Кримінального кодексу України.

"У ході перевірки інформації з’ясувалося, що подія мала місце у 2016 році на території Біляївського району. Працівники поліції встановили особу правопорушниці. Жінка зізналася у вчиненому. Наразі триває досудове слідство", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за такі дії жінці, відповідно до закону, загрожує покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.