На Одещині СБУ викрила завод, який постачав для російської армії частини до військових ракет

В Одеській області працівники Служби безпеки України виявили підприємство, яке постачало до РФ продукцію військового призначення. Крім того, затримали вантажівку з товарами, яка мала виїхати до Росії.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

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Відомо, що продукцію доправляли під виглядом цивільних товарів і без дозволів Держслужби експортного контролю. А замовляли її приватні фірми, зареєстровані у Російській Федерації і вже звідти доправляли на заводи оборонного комплексу Росії.



Завод доправляв продукцію під виглядом цивільних товарів

За фактом державної зради і вивезення військового обладнання за межі України правоохоронці відкрили кримінальне провадження.



СБУ затримала вантажівку з товарами, яка мала виїхати до Росії

До слова, Служба безпеки України виявила серед своїх працівників російського агента. Шпигуна арештували та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.