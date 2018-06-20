На Одещині шукають тіло хлопчика, якого хвиля змила в море

На Одещині, поблизу селища Приморське шукають тіло 11-річного школяра, якого змила хвиля. Він відпочивав на пляжі разом з баскетбольною командою.

Всього у команді було 32 дитини, вони перебували під наглядом тренера та ще двох завучів, повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області.

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Коли дітей почали кликати на берег, то побачили, що на косі залишився хлопчик. Тренерка пішла до нього, але хвиля раптово накрила дитину з головою. Жінка звернулася до відділу комунікації ГУ Нацполіціі в Одеській області.

На пляжі дітей розділили на дві команди, вони зайшли в море, де гралися і купались. Потім тренер і два завучі покликали дітей на берег. Коли всі діти вийшли з води, дорослі побачили одного з гравців – 10-річного хлопчика, який залишився на косі. Тренер зайшла у воду і почала рух у бік дитини. Однак наступної миті хвиля накрила його з головою, і він зник,

– повідомили у поліції.

На місце події прибули правоохоронці і рятувальники. За даними голови Кілійської окремої територіальної громади Павла Бойченка, постраждалий є учнем школи міста Кілія.

Зараз на місці триває рятувально-пошукова операція.

Нагадаємо, рятувальники повідомляють про зростання смертності на воді. З початку року на водоймах країни вже потонуло 432 особи, з яких 38 дітей. При цьому врятувати вдалося 249 людей, у тому числі 22 дітей.