На Одещині силовики знешкодили банду, яка займалася підпалами по всій Україні

На Одещини правоохоронці під час спецоперації знешкодили злочинне угруповання, яке на замовлення підпалювало майно підприємців та інших людей по всій Україні.

Про це повідомляє речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко у себе на Facebook-сторінці.

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Відомо, що правоохоронці вийшли на слід та наразі затримали 4 бандитів. Зловмисники переховувалися в Одесі.

Угруповання працювало на замовлення, а саме - займалося підпалами майна: будинків, автомобілів підприємців та інших громадян,

– додав Андрій Лисенко.

За даними прокуратури, останній підпал приватної власності зафіксовано декілька місяців тому на території Лиманського району Одеської області.

Більше того, наразі правоохоронці намагаються встановити замовників злочинів.