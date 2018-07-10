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На Одещині смерч підняв у повітря підлітка: опубліковане відео

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На Одещині смерч підняв у повітря хлопця
На Одещині смерч підняв у повітря хлопця / pogoda.unian.ua

Потужний смерч неподалік села Маякі Біляєвського району, що на Одещині, травмував 14-річного хлопчика. В мережі опублікувало відео, як підлітка піднесло в повітря.

Про це повідомила "Думская ТВ" у Facebook.

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2 липня під Одесою вирував потужний смерч. Повітряний вихор у полі підхопив у повітря пил, траву і гілки, піднявши їх на кількаметрову висоту.

В соціальній мережі з'явилося відео, на якому видно, як потужний вітер урагану на декілька секунд підняв у повітря підлітка. Внаслідок падіння на асфальт хлопець отримав травми обличчя.

Дивіться відео, як хлопця підняло в повітря

Нагадаємо, що вже 3 липня в Одесі пройшла шалена злива, після якої чималою кількістю води затопило вулиці міста. Зокрема, дощ залив проспект Небесної сотні.

Теги: Новини України Негода в Україні Погода Новини Одеси Стихійні лиха
Джерело: 24 канал
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