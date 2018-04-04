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На Одещині трагічно загинув прикордонник

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На Одещині трагічно загинув прикордонник
На Одещині трагічно загинув прикордонник / фото прес-служби Держприкордонслужби

Під час моніторингу лінії державного кордону загинув дільничний інспектор відділу прикордонної служби "Болград" Ізмаїльського прикордонного загону, що на Одещині. Чоловік потрапив під потяг.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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"Попередньо встановлено, що прикордонник міг не почути та не побачити потяг, що рухався", – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Наразі призначено службове розслідування щодо з’ясування обставин загибелі військовослужбовця. На місці трагедії працює слідча група Національної поліції, військова прокуратура.

Теги: Новини України Держприкордонслужба Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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