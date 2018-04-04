На Одещині трагічно загинув прикордонник

Під час моніторингу лінії державного кордону загинув дільничний інспектор відділу прикордонної служби "Болград" Ізмаїльського прикордонного загону, що на Одещині. Чоловік потрапив під потяг.

Про це повідомляє Держприкордонслужба. Читайте також: З'явилась інформація про кількість загиблих і зниклих безвісти на Донбасі прикордонників "Попередньо встановлено, що прикордонник міг не почути та не побачити потяг, що рухався", – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби. Наразі призначено службове розслідування щодо з’ясування обставин загибелі військовослужбовця. На місці трагедії працює слідча група Національної поліції, військова прокуратура.