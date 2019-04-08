03:05
8 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Головний російський шаман Шойгу. Автомобільний вандал Путін
      Вєсті Кремля
      23:54, 6 квітня
      Вєсті.UA.Жир: Ляшко захотів у тюрму. Українські олігархи різко збідніли
      Вєсті.UA
      18:41, 6 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, 6 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      На Одещині троє чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон на автівці

      10 Читать новость на русском
      Троє порушників намагалися прорвати кордон на Одещині
      Троє порушників намагалися прорвати кордон на Одещині / Держприкордонслужба

      Прикордонники Подільського загону, втім, попередили намагання чоловіків на автомобілі ВАЗ прорвати кордон за межами пункта пропуску. Порушників доправили до прикордонного підрозділу для ідентифікації та притягнення до відповідальності.

      У прес-службі Держприкордонслужби України зазначили, що авто наблизилося до державного кордону зі сторони Молдови до населеного пункту Новоолександрівка.

      Читайте також: Лідер угорців Румунії, якого не впустили на Закарпаття, звинуватив посла України в брехні

      З автомобіля вийшло троє чоловіків та почали засипати інженерний рів. Згодом невідомі спробували на автівці незаконно потрапити на територію України. Помітивши правоохоронців чоловіки кинули авто та почали тікати. Усіх трьох порушників та автомобіль прикордонники затримали поблизу кордону. Порушники були у нетверезому стані та не мали при собі документів.

      Одещина, кордон, держприкордонслужба
      Авто на якому порушники намагалися прорвати кордон // Держприкордонслужба

      Зі слів затриманих один з них є громадянином України інші ж мають громадянство Молдови. Автомобіль прикордонники конфіскували у встановленому законом порядку.  

      blog_ava
      Роздратував Москалькову, – адвокат про розмову полоненого моряка Гриценка з єврокомісаром
      7 квітня
      5295
      Теги: Новини України Новини Одеси Держприкордонслужба
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 7 квітня: ЦВК опрацювала всі протоколи, нова пропозиція Порошенка щодо дебатів
      7 квітня , 22:01 Головні новини 7 квітня: ЦВК опрацювала всі протоколи, нова пропозиція Порошенка щодо дебатів
      1619
      Віртуальний кандидат, наркотрафік для терористів і ґвалт довкола дебатів: топ-5 блогів тижня
      7 квітня , 22:00 Віртуальний кандидат, наркотрафік для терористів і ґвалт довкола дебатів: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 357
      Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      7 квітня , 20:02 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      Юлія Турелик 8706
      Найсмішніші меми тижня: чувачі так чувачі, епопея з аналізами і літаюча корова
      7 квітня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: чувачі так чувачі, епопея з аналізами і літаюча корова
      2899
      "Шахтар" у серії пенальті вибив "Динамо" з Кубка України: відео
      7 квітня , 19:43 "Шахтар" у серії пенальті вибив "Динамо" з Кубка України: відео
      3231
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук