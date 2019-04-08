На Одещині троє чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон на автівці

Прикордонники Подільського загону, втім, попередили намагання чоловіків на автомобілі ВАЗ прорвати кордон за межами пункта пропуску. Порушників доправили до прикордонного підрозділу для ідентифікації та притягнення до відповідальності.

У прес-службі Держприкордонслужби України зазначили, що авто наблизилося до державного кордону зі сторони Молдови до населеного пункту Новоолександрівка.

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З автомобіля вийшло троє чоловіків та почали засипати інженерний рів. Згодом невідомі спробували на автівці незаконно потрапити на територію України. Помітивши правоохоронців чоловіки кинули авто та почали тікати. Усіх трьох порушників та автомобіль прикордонники затримали поблизу кордону. Порушники були у нетверезому стані та не мали при собі документів.



Авто на якому порушники намагалися прорвати кордон // Держприкордонслужба

Зі слів затриманих один з них є громадянином України інші ж мають громадянство Молдови. Автомобіль прикордонники конфіскували у встановленому законом порядку.