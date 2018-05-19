На Одещині у будинок члена партії Порошенка кинули гранату

У ніч проти суботи, 19 травня, у двір депутата Ізмаїльської районної ради, голови районної організації партії "Блок Петра Порошенка" Олександра Петкова невідомі кинули гранату.

Про це повідомляє "Бессарабія Інформ".

Будинок розташований на вулиці Холостякова, 113. За даними видання, гранату у двір кинули, коли господарі будинку були у від'їзді в Одесі.

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Про інцидент до поліції сповістила жінка, яка доглядала за будинком і вранці виявила на задньому дворі біля вікон їдальні сліди детонації. Внаслідок вибуху було пошкоджено огорожу, тротуарну плитку і металопластикові вікна.