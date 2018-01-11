На Одещині у частині шкіл продовжать канікули через захворювання на кір

У районах Одеської області з високим рівнем захворюваності на кір подовжать зимові канікули в загальноосвітніх навчальних закладах до 20 січня.

При цьому за цей час із населенням буде проводитися масова роз'яснювальна робота щодо обов'язкової вакцинації дітей. Про це повідомляється на сайті Одеської ОДА.

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"За цей тиждень необхідно максимально мобілізувати ресурси і провести щеплення від кору", – заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

Також під час засідання комісії було прийнято рішення доручити обласному департаменту освіти та науки прийняти низку заходів для того, щоб у загальноосвітні заклади Одеської області не приймали дітей, які не пройшли щеплення від кору.

Варто додати, що за даними МОЗ, попри спалахи хвороби, в Україні немає епідемії кору. Однак у Києві нещепленим від кору дітям заборонять відвідувати дитсадки і школи.