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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      На Одещині у незвичний спосіб намагалися переправити рекордну партію наркотиків: фото

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      Фото з місця події
      Фото з місця події / Соцмережі

      Одеські митники викрили унікальний спосіб переміщення наркотиків: товаром для прикриття кокаїну, що привезли до морського торговельного порту "Південний" з Колумбії, стала фарба.

      Встановити вміст наркотиків у вантажі було неможливо: ні візуально, ні за допомогою експрес-аналізаторів та собак, повідомили у прес-службі ДФС.

      Читайте також: Пенсіонерам помилково надіслали 20 кілограмів наркотиків

      То ж митники, яким товар видався підозрілим, відправили його вміст на аналіз. Експертиза показала, що у 30-кілограмових відрах міститься до 3 кілограмів кокаїну. 


      На Одещині виявили велику партію наркотиків


      Товар привезли до українського порту з Колумбії

      Загальна ж вага вантажу становить майже 20 тонн, тож, на думку митників, це може бути однією з рекордних кокаїнових партій. Адже якщо в усіх відрах містяться наркотики, їх сукупна вага становить 2 тонни.

      Проте поки що це – лише припущення, адже ще експертизу усіх контейнерів ще не провели.


      Фарба, у якій виявили наркотичні засоби

      Відомо, що відділити фарбу від наркотиків в Україні планували в одній з лабораторії.

      За даним фактом направлено повідомлення про кримінальне правопорушення за ознаками статті про контрабанду наркотичних засобів.

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      Теги: Новини України Наркотики Державна фіскальна служба Новини Одеси
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