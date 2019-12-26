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      На Одещині у житловому будинку вибухнув газовий балон: постраждали люди

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      На Одещині у будинку вибухнув газовий балон: дві людини постраждала / "Думская"

      У селі Світле Лиманського району на Одещині у приватному житловому будинку вибухнув газовий балон. Інцидент трапився у дачному кооперативі "Світанок" близько 16:00 25 грудня.

      Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що вибух стався у підвалі. Зокрема, спалахнула газоповітряна суміш, і супроводилося це факельним загорянням газу з балону.

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      Внаслідок інциденту постраждали чоловік і жінка. Обох госпіталізували.

      Газовий балон, Одещина, потерпілі, Світле
      Місце вибуху газового балону у Світлому на Одещині 

      Приблизно за пів години рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Її причини наразі встановлюють фахівці. До ліквідації залучали 1 одиницю основної пожежної техніки та 6 представників особового складу.

      До слова, нещодавно у Львові потужний вибух пролунав у одній із багатоповерхівок. У результаті постраждала одна людина. Щодо причин, за попередніми даними, у багатоповерхівці встановлювали газове обладнання, і майстер порушив правила безпеки.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Постраждалі Вибух Надзвичайні ситуації ДСНС Новини Одеси
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