На Одещині в ДТП постраждало шестеро людей
Аварія за участі автомобілів "Лада" і "Москвич" відбулася вранці 17 червня у місті Болград.
Про це повідомляє "Думская" з посиланням на прес-службу ДСНС.
Читайте також: У ДТП на Рівненщині постраждали шестеро дітей
Зазначається, що внаслідок ДТП постраждало шестеро людей. Автомобілі були настільки пошкоджені, що рятувальникам довелося витягати людей з пом'ятих залишків.
Внаслідок зіткнення постраждало шестеро осіб
Постраждалих доправили до Болградської центральної районної лікарні в стані середньої важкості.
На місці працюють правоохоронці та слідчий. Причини аварії наразі встановлюються.
Нагадаємо, на Харківщині, 17 червня об 11:10 годині в смт Безлюдівка водій легкової автівки скоїв наїзд на групу велосипедистів. В наслідок аварії загинула жінка, особа якої наразі встановлюється.
Вибір редакції
-
Безпілотник США провів у небі над Донбасом нову повітряну розвідку: фото маршрутусьогодні, 16:41
-
Багатостраждальний проект "Стіна": Аваков сповістив про успіхи на території Харківщинисьогодні, 15:52
-
Притула розповів зворушливу історію про хлопця, який пожертвував для армії цілу "квартиру"сьогодні, 14:39