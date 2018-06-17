На Одещині в ДТП постраждало шестеро людей

Аварія за участі автомобілів "Лада" і "Москвич" відбулася вранці 17 червня у місті Болград.

Про це повідомляє "Думская" з посиланням на прес-службу ДСНС.

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Зазначається, що внаслідок ДТП постраждало шестеро людей. Автомобілі були настільки пошкоджені, що рятувальникам довелося витягати людей з пом'ятих залишків.



Внаслідок зіткнення постраждало шестеро осіб

Постраждалих доправили до Болградської центральної районної лікарні в стані середньої важкості.

На місці працюють правоохоронці та слідчий. Причини аварії наразі встановлюються.

Нагадаємо, на Харківщині, 17 червня об 11:10 годині в смт Безлюдівка водій легкової автівки скоїв наїзд на групу велосипедистів. В наслідок аварії загинула жінка, особа якої наразі встановлюється.