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      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН

      На Одещині в квартирі вибухнула граната

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      У багатоповерхівці в Ізмаїлі пролунав вибух ввечері 25 квітня. На місце прибули правоохоронці та вибухотехніки, які встановили, що розірвалася граната Ф-1.

      Від вибуху постраждав 57-річний власник квартири.

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      З травмами та у стані алкогольного сп'яніння його ушпиталили.

      ізмаїлвибух гранати
      Вибух гранати в Ізмаїлі

      Зараз правоохоронці встановлюють походження вибухівки. На місці події вилучили осколки, фрагменти і частини гранати.

      Вчора до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир багатоповерхового будинку стався вибух. Було встановлено, що джерелом вибуху стала граната Ф-1. За вказаним фактом Ізмаїльським відділом поліції розпочато кримінальне провадження,
      – зазначила речник Поліції Одещини Любов Гордієвська.

      граната одеса ізмаїл
      Вибух гранати в Ізмаїлі

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      Теги: Новини України Новини Одеси Ізмаїл Поліція
      Джерело: 24 канал
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