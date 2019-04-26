На Одещині в квартирі вибухнула граната

У багатоповерхівці в Ізмаїлі пролунав вибух ввечері 25 квітня. На місце прибули правоохоронці та вибухотехніки, які встановили, що розірвалася граната Ф-1.

Від вибуху постраждав 57-річний власник квартири.

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З травмами та у стані алкогольного сп'яніння його ушпиталили.



Вибух гранати в Ізмаїлі

Зараз правоохоронці встановлюють походження вибухівки. На місці події вилучили осколки, фрагменти і частини гранати.

Вчора до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир багатоповерхового будинку стався вибух. Було встановлено, що джерелом вибуху стала граната Ф-1. За вказаним фактом Ізмаїльським відділом поліції розпочато кримінальне провадження,

– зазначила речник Поліції Одещини Любов Гордієвська.



Вибух гранати в Ізмаїлі