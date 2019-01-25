На Одещині вчителька принесла до школи гранату "для наочності": фото та відео

В Ізмаїлі, що на Одещині, вчителька вирішила принести до школи гранату як навчальний матеріал. Хоч та і не містила вибухівки, та школу евакуювали.

Жінка знайшла у себе вдома гранату РГД-5 22 роки тому і весь час її зберігала у своєму помешканні. Потім вирішила подарувати її своєму колезі – викладачеві допризовної підготовки в ізмаїльській школі №4 – як наочний матеріал для учнів.

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В Ізмаїлі вчителька принесла до школи гранату

Вчитель на такий презент відреагував скептично – зателефонував в поліцію і повідомив, що до школи принесли гранату. Поки чекали на правоохоронців, вибухотехників та рятувальників, адміністрація навчального закладу всіх евакуювала зі школи.



Дітей зі школи евакуювали

Під час перевірки встановили, що граната не містила будь-якого вибухового спорядження та не становила жодної загрози.



В Ізмаїлі вчителька принесла до школи гранату

Чи покарають вчительку і чи залишать "учбовий матеріал" школа, наразі не відомо. Триває перевірка за даним фактом.

В Ізмаїлі вчителька принесла до школи гранату: дивіться відео