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      На Одещині вчителька принесла до школи гранату "для наочності": фото та відео

      933 Читать новость на русском
      Граната мала стати "учбовою"
      Граната мала стати "учбовою" / Думская

      В Ізмаїлі, що на Одещині, вчителька вирішила принести до школи гранату як навчальний матеріал. Хоч та і не містила вибухівки, та школу евакуювали.

      Жінка знайшла у себе вдома гранату РГД-5 22 роки тому і весь час її зберігала у своєму помешканні. Потім вирішила подарувати її своєму колезі – викладачеві допризовної підготовки в ізмаїльській школі №4 – як наочний матеріал для учнів. 

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      В Ізмаїлі вчителька принесла до школи гранату

      Вчитель на такий презент відреагував скептично – зателефонував в поліцію і повідомив, що до школи принесли гранату. Поки чекали на правоохоронців, вибухотехників та рятувальників, адміністрація навчального закладу всіх евакуювала зі школи. 


      Дітей зі школи евакуювали

      Під час перевірки встановили, що граната не містила будь-якого вибухового спорядження та не становила жодної загрози. 


      В Ізмаїлі вчителька принесла до школи гранату

      Чи покарають вчительку і чи залишать "учбовий матеріал" школа, наразі не відомо. Триває перевірка за даним фактом. 

      В Ізмаїлі вчителька принесла до школи гранату: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Освіта Новини Одеси Поліція Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 Канал
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