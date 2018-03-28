На Одещині від грипу померла дитина

Минулого тижня в Одеській області через грип померла однорічна дитина.

Про це мовиться в інформаційному бюлетені "Грип та ГРВІ в Україні".

У повідомлені зазначено, що дитина померла внаслідок ураження вірусом A(H1N1).

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У зв’язку зі смертю дитини у бюлетені вирішили нагадати батькам, що аспірин не можна використовувати як жарознижувальний засіб при грипі та ГРВІ у дітей. Оскільки він може призвести до розвитку небезпечного ускладнення і навіть смерті.

Загалом ж в Україні захворюваність на грип та ГРВІ поступово іде на спад. Наразі епідемічний поріг перевищений ще у трьох областях: Закарпатській, Житомирській та Чернівецькій.