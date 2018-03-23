На Одещині випав дивний сніг

На території Арцизького, Ізмаїльського і Ренійського районів Одеської області 23 березня випав сніг жовтого кольору.

Про це у Facebook написав міський голова Ізмаїла Андрій Авраменко.

Також він розмістив у соцмережі попередній висновок експертів Дунайської гідрометобсерваторії, які досліджують причини незвичного кольору снігу.

Читайте також: Незвичний жовтий сніг випав на Донбасі: приголомшливі фото та відео

Фахівці вважають, що кислотність представлених зразків снігу нейтральна, в осаді – піщано-коричнева суміш. Шкідливих хімічних речовин не виявлено,

– додав Авраменко.

При цьому жителі Одещини у коментарях до публікації Авраменка наголошують, що сніг має маслянисту консистенцію та залишає плями на одязі.

Авраменко також зазначив, що зразки снігу відправили і до Одеського лабораторного центру Державної служби України з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів.

Як зазначили в Укргідрометцентрі, сніг став жовтим через переміщення пилової хмари на висоті 3 – 5 кілометрів з районів північної Африки.