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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

На Одещині випав дивний сніг

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На Одещині випав жовтий сніг
На Одещині випав жовтий сніг / Фото з соцмереж

На території Арцизького, Ізмаїльського і Ренійського районів Одеської області 23 березня випав сніг жовтого кольору.

Про це у Facebook написав міський голова Ізмаїла Андрій Авраменко.

Також він розмістив у соцмережі попередній висновок експертів Дунайської гідрометобсерваторії, які досліджують причини незвичного кольору снігу.

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Фахівці вважають, що кислотність представлених зразків снігу нейтральна, в осаді – піщано-коричнева суміш. Шкідливих хімічних речовин не виявлено,
– додав Авраменко.

При цьому жителі Одещини у коментарях до публікації Авраменка наголошують, що сніг має маслянисту консистенцію та залишає плями на одязі.

Авраменко також зазначив, що зразки снігу відправили і до Одеського лабораторного центру Державної служби України з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів.

Як зазначили в Укргідрометцентрі, сніг став жовтим через переміщення пилової хмари на висоті 3 – 5 кілометрів з районів північної Африки.

Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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