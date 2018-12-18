На Одещині вівці, яких тримали у фурі, народили перших ягнят: відео

У багатостраждальних овець, які півтора місці тому опинилися заручниками у Чорноморському порті, поповнення. Дві вівці народило п'ятеро ягнят.

Відео, на якому годують новонароджених, волонтери опублікували у Facebook.

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Тим часом зооактивісти, які взяли опіку над тваринами, вимагають покарати держслужбовців, які протримали тварин без їжі та води у закритому приміщенні майже три тижні.

Порушено кримінальну справу. Це жорстоке поводження з тваринами. В райвідділі мені сказали, з огляду на те, що у нас в зараз військовий стан в нашому регіоні, вони, можливо і не будуть,

– заявила волонтер Вікторія Козаченко

"Надано письмові пояснення з виявлених порушень. До дисциплінарної відповідальності притягнуті посадові особи Держпотребслужби в Дніпропетровській області", – сказав представник державної ветеринарної служби України Олег Яковлев.

Нагадаємо, в порту Чорноморська трирівнева фура з 300 вівцями простояла два тижні. Від тварин відмовився покупець у Туреччині. Відтак, живий товар повернули в Україну. Але вже в Україні овець з терміналу не випускали. Заборонили ветеринари. Мовляв, тварини в Туреччині могли підхопити небезпечні хвороби. Увесь цей час тварин не годували. 57 овець померли з голоду. Врятувати їх вдалося завдяки волонтерам, які дізналися про цю ситуацію.

За лабораторними дослідженнями Держпродспоживслужби, у крові овець інфекцій, таких як ящур, віспа, блутанг, не виявили.