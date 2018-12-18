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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      На Одещині вівці, яких тримали у фурі, народили перших ягнят: відео

      718 Читать новость на русском
      Вівці
      Вівці / Фото з відкритих джерел

      У багатостраждальних овець, які півтора місці тому опинилися заручниками у Чорноморському порті, поповнення. Дві вівці народило п'ятеро ягнят.

      Відео, на якому годують новонароджених, волонтери опублікували у Facebook.

      Читайте також: В Україні можуть заборонити диких тварин у цирках: заява міністра екології

      Тим часом зооактивісти, які взяли опіку над тваринами, вимагають покарати держслужбовців, які протримали тварин без їжі та води у закритому приміщенні майже три тижні.

      Порушено кримінальну справу. Це жорстоке поводження з тваринами. В райвідділі мені сказали, з огляду на те, що у нас в зараз військовий стан в нашому регіоні, вони, можливо і не будуть,
      – заявила волонтер Вікторія Козаченко

      "Надано письмові пояснення з виявлених порушень. До дисциплінарної відповідальності притягнуті посадові особи Держпотребслужби в Дніпропетровській області", – сказав представник державної ветеринарної служби України Олег Яковлев.

      Нагадаємо, в порту Чорноморська трирівнева фура з 300 вівцями простояла два тижні. Від тварин відмовився покупець у Туреччині. Відтак, живий товар повернули в Україну. Але вже в Україні овець з терміналу не випускали. Заборонили ветеринари. Мовляв, тварини в Туреччині могли підхопити небезпечні хвороби. Увесь цей час тварин не годували. 57 овець померли з голоду. Врятувати їх вдалося завдяки волонтерам, які дізналися про цю ситуацію.

      За лабораторними дослідженнями Держпродспоживслужби, у крові овець інфекцій, таких як ящур, віспа, блутанг, не виявили.

      Теги: Новини України світ тварин Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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