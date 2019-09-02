На Одещині яхта протаранила човен, є постраждалі: фото

В Одеській області яхта на повній швидкості наїхала на човен з 2 людьми. Після інциденту судно зникло.

Яхта наїхала на рибовлецький човен ще 24 серпня. Тоді двоє людей отримали сильні травми та могли загинути.

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Поліції вдалося розшукати яхту лише зараз.



Човен сильно пошкоджений після аварії



Виключивши ходові вогні, яхта з місця події зникла

Правоохоронці перевірили кілька причалів Одещини та майже 50 кілометрів берегової лінії.



Поліцейські працювали декілька днів над пошуком яхти

Окрім того, за допомогою підводних дронів поліцейські провели поверхневий огляд майже 10 яхт, які підходили за описом

Наразі правоохоронці зібрали відповідні матеріали для відкриття кримінального провадження.

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