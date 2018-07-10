На Одещині загинуло немовля, яке залишили на підвіконні у пологовому будинку
У місті Подільськ Одеської області сьогодні померла новонароджена дівчинка. Її знайшли на підвіконні в пологовому будинку.
Про це повідомила прес-служба Подільського відділу поліції в Одеській області.
Читайте також: На Одеській трасі легковик влетів у бригаду дорожніх працівників: є загиблий
Зазначається, що лікар міської Подільської лікарні знайшов дитину на підвіконні в будівлі пологового будинку. Немовля було загорнуте в пелюшки та важко дихало. Медики намагалися надати дівчинці необхідну медичну допомогу проводячи реанімаційні заходи, однак врятувати немовля не вдалося.
Наразі в поліції намагаються встановити причини та обставини смерті дитини. Також розшукується жінка, яка залишила дитину на підвіконні. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 135 (Залишення у небезпеці) Кримінального кодексу України.
Причину смерті встановить судово-медичний експерт після розтину,
– повідомив начальник Подільського відділу поліції Микола Піщанський.
Правоохоронці звертаються до жителів міста Подільська, Подільського району та сусідніх Окнянського, Балтського, Захарівського районів з проханням повідомляти інформацію про жінок, які мали явні ознаки вагітності, однак наразі новонароджені діти у них відсутні.
Вибір редакції
-
Акт солідарності хорватів підтвердив, що конфлікт між Україною і Росією існує, – експертсьогодні, 13:55
-
Країна-бандит: сенатор США після візиту жорстко розкритикував Росію і Путінасьогодні, 13:11
-
Екс-радник міністра молоді та спорту України збирає кошти для сплатити штрафу Вукоєвічасьогодні, 12:16