На Одещині загинуло немовля, яке залишили на підвіконні у пологовому будинку

У місті Подільськ Одеської області сьогодні померла новонароджена дівчинка. Її знайшли на підвіконні в пологовому будинку.

Про це повідомила прес-служба Подільського відділу поліції в Одеській області.

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Зазначається, що лікар міської Подільської лікарні знайшов дитину на підвіконні в будівлі пологового будинку. Немовля було загорнуте в пелюшки та важко дихало. Медики намагалися надати дівчинці необхідну медичну допомогу проводячи реанімаційні заходи, однак врятувати немовля не вдалося.

Наразі в поліції намагаються встановити причини та обставини смерті дитини. Також розшукується жінка, яка залишила дитину на підвіконні. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 135 (Залишення у небезпеці) Кримінального кодексу України.

Причину смерті встановить судово-медичний експерт після розтину,

– повідомив начальник Подільського відділу поліції Микола Піщанський.

Правоохоронці звертаються до жителів міста Подільська, Подільського району та сусідніх Окнянського, Балтського, Захарівського районів з проханням повідомляти інформацію про жінок, які мали явні ознаки вагітності, однак наразі новонароджені діти у них відсутні.