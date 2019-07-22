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      На Одещині закривають частину популярних пляжів: дата і причина

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      На Одещині закриють частину популярних пляжів через бойові стрільби
      На Одещині закриють частину популярних пляжів через бойові стрільби / Ілюстративне фото

      У Татарбунарському районі на Одещині для відвідувачів закривають частину популярних пляжів на два дні. Усе задля безпеки людей, адже у цей час в районі проводитимуть бойові стрільби.

      Випробування з бойовими стрільбами пройдуть на пляжах Чорного моря, тому перебувати і відпочивати там буде небезпечно, наголошують у Татарбунарській РДА.

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      Зокрема, йдеться про берегову лінію між популярними серед туристів курортами – від населеного пункту Миколаївка (Балабанка) до селища Лебедівка (включно).

      Стрільби проводитимуться з 7 години ранку середи, 24 липня, до 23 години вечора четверга, 25 липня. Тому, перебувати на узбережжі моря в ці ні буде потенційно небезпечним. Задля власної безпеки місцевих жителів і туристів, чиновники просять їх не з'являтися протягом цих двох днів у вказаному районі.


      Пляж у Лебедівці / фото Дмитро Молчанов

      До слова, напередодні в Одесі на пляжі "Чорноморка" неподалік від пансіонату "Борей" стався зсув ґрунту. На щастя, обійшлося без жертв, але під завалами опинились їхні речі. Зсув був масштабним – на площі приблино 200 метрів квадратих і міг статися через будівельні роботи, що велися на приватній ділянці поруч. Проте, рятувальники закикають відпочивальників не приходити на аваріний пляж, адже можливі повторні зсуви у цьому місці.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Подорожі Відпочинок Новини Одеси
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