На Одещині закривають частину популярних пляжів: дата і причина

У Татарбунарському районі на Одещині для відвідувачів закривають частину популярних пляжів на два дні. Усе задля безпеки людей, адже у цей час в районі проводитимуть бойові стрільби.

Випробування з бойовими стрільбами пройдуть на пляжах Чорного моря, тому перебувати і відпочивати там буде небезпечно, наголошують у Татарбунарській РДА.

Читайте також: Недооцінені маршрути Україною: топ-3 найцікавіші місця, де можна відпочити влітку

Зокрема, йдеться про берегову лінію між популярними серед туристів курортами – від населеного пункту Миколаївка (Балабанка) до селища Лебедівка (включно).

Стрільби проводитимуться з 7 години ранку середи, 24 липня, до 23 години вечора четверга, 25 липня. Тому, перебувати на узбережжі моря в ці ні буде потенційно небезпечним. Задля власної безпеки місцевих жителів і туристів, чиновники просять їх не з'являтися протягом цих двох днів у вказаному районі.



Пляж у Лебедівці / фото Дмитро Молчанов

До слова, напередодні в Одесі на пляжі "Чорноморка" неподалік від пансіонату "Борей" стався зсув ґрунту. На щастя, обійшлося без жертв, але під завалами опинились їхні речі. Зсув був масштабним – на площі приблино 200 метрів квадратих і міг статися через будівельні роботи, що велися на приватній ділянці поруч. Проте, рятувальники закикають відпочивальників не приходити на аваріний пляж, адже можливі повторні зсуви у цьому місці.