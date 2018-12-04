На Одещині засудили жінку, яка займалась підкупом виборців

На Одещині засудили жінку, яка пропонувала людям гроші за їх голоси на виборах. Зокрема, на виборах об'єднаних територіальних громад, що відбулись у квітні.

Про це повідомляє прес-центр прокуратури області.

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Жінка працювала у місті Кілія та сусідніх селах. За один голос пропонувала 600 гривень.

Коли схему розкрили, жінку одразу ж затримали.

Оцінювали голос виборців у 600 гривень, і видавали їх частинами. 200 гривень давали перед голосуванням, і решту вже після їх проведення. Підшукувала ця громадянка саме тих мешканців Кілійського району, які були у скрутному становищі, яким були потрібні кошти, заробіток,

– сказала речник прокуратури Одеської області Інна Верба.

За скоєне Кілійський районний суд засудив її до 5,5 років ув’язнення, а також позбавив права займатись діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом.