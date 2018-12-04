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      На Одещині засудили жінку, яка займалась підкупом виборців

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      На Одещині засудили жінку, яка займалась підкупом виборців
      На Одещині засудили жінку, яка займалась підкупом виборців / Фото з відкритих джерел

      На Одещині засудили жінку, яка пропонувала людям гроші за їх голоси на виборах. Зокрема, на виборах об'єднаних територіальних громад, що відбулись у квітні.

      Про це повідомляє прес-центр прокуратури області.

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      Жінка працювала у місті Кілія та сусідніх селах. За один голос пропонувала 600 гривень.

      Коли схему розкрили, жінку одразу ж затримали.

      Оцінювали голос виборців у 600 гривень, і видавали їх частинами. 200 гривень давали перед голосуванням, і решту вже після їх проведення. Підшукувала ця громадянка саме тих мешканців Кілійського району, які були у скрутному становищі, яким були потрібні кошти, заробіток,
      – сказала речник прокуратури Одеської області Інна Верба. 

      За скоєне Кілійський районний суд засудив її до 5,5 років ув’язнення, а також позбавив права займатись діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом.

      Теги: Новини України Новини Одеси ГПУ
      Джерело: 24 Канал
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