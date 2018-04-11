На Одещині жахлива ДТП: один загиблий, 10 людей травмовані
11 квітня близько сьомої години вечора на автошляху в с. Ліски, що на Одещині, автомобіль "Таврія" зіткнувся з автомобілем "Мерседес Спринтер".
Про це повідомляє прес-служба поліції.
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"Внаслідок зіткнення 57-річний пасажир "Мерседеса" загинув на місці, ще десятеро осіб отримали тілесні ушкодження різної тяжкості, з них четверо – госпіталізовані", – повідомляють у поліції.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Обставини події встановлюються.
Джерело: 24 Канал
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