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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17

      На Одещині жінка скористалась послугами салону під час карантину і "здала" його у поліцію

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      Поліція одразу відреагувала на порушення карантину
      Поліція одразу відреагувала на порушення карантину / 24 канал

      Один із салонів краси продовжив свою роботу попри жорсткий карантин через коронавірус на Одещині. Клієнтка салону спершу скористалась послугами закладу, а потім повідомила про порушення в поліцію.

      Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області оштрафував на 17 тисяч гривень перукарку, яка працювала під час карантину, повідомляє УНІАН.

      Тим часом По Тернополю розгулював п'яний чоловік з коронавірусом

      Перукарка під час судового засідання визнала частково свою провину. Вона заявила, що надала послуги лише самим співробітникам салону.

      Жінка порушила постанову Кабміну від 8 квітня, яка забороняє в період карантину вести зазначений вид діяльності.

      Свідок розповів, що жінка, яка подала заяву до поліції, вдень прийшла до салону, щоб отримати послуги майстра манікюру та перукаря.

      У постанові суду зазначено, що до матеріалів справи долучено фотографії, на яких видно, що вхідні двері перукарні відчинені і людям надають послуги.

      Раніше Верховна Рада посилила відповідальність за порушення карантину в Україні. Порушники можуть отримати штраф від 17 до 51 тисячі гривень, або позбавлення волі до 3 років. Кабмін продовжив карантин до 11 травня.

      карантин порушення коронавірус штрафи
      Яка відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Поліція Курйозні новини Штрафи Рішення суду Новини Одеси
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