На Одещині жінка скористалась послугами салону під час карантину і "здала" його у поліцію

Один із салонів краси продовжив свою роботу попри жорсткий карантин через коронавірус на Одещині. Клієнтка салону спершу скористалась послугами закладу, а потім повідомила про порушення в поліцію.

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області оштрафував на 17 тисяч гривень перукарку, яка працювала під час карантину, повідомляє УНІАН.

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Перукарка під час судового засідання визнала частково свою провину. Вона заявила, що надала послуги лише самим співробітникам салону.

Жінка порушила постанову Кабміну від 8 квітня, яка забороняє в період карантину вести зазначений вид діяльності.

Свідок розповів, що жінка, яка подала заяву до поліції, вдень прийшла до салону, щоб отримати послуги майстра манікюру та перукаря.

У постанові суду зазначено, що до матеріалів справи долучено фотографії, на яких видно, що вхідні двері перукарні відчинені і людям надають послуги.

Раніше Верховна Рада посилила відповідальність за порушення карантину в Україні. Порушники можуть отримати штраф від 17 до 51 тисячі гривень, або позбавлення волі до 3 років. Кабмін продовжив карантин до 11 травня.



Яка відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу