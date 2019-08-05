На Одещині жінка скуповувала голоси виборців: їй загрожує до 7 років за ґратами

Мешканку Подільська Одеської області підозрюють у підкупі виборців на користь одного з кандидатів в окрузі. Місцева прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт.

Вела свою "діяльність" підозрювана у липні 2019 року під час позачергових парламентських виборів, повідомляє прокуратура Одеської області.

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За "правильне" голосування жінка пропонувала виборцям винагороду у розмірі 1 тисячі гривень. Загалом таким чином вона встигла "купити" голоси 16 виборців.

Під час обшуків правоохоронні органи вилучили чорнові записи з прізвищами осіб, яким виплатили гроші. Згідно з українським законодавством, за спробу підкупу виборців підозрюваній загрожує ув'язнення на термін від 5 до 7 років.