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На Одещині зловмисники під час сутички травмували поліцейську та хотіли наїхати на неї автомобілем

20:56, 13 січня 676 Читать новость на русском
Поліцейські відкрили вогонь під час сутички
Поліцейські відкрили вогонь під час сутички

Під час відпрацювання автодороги М-05 "Одеса – Київ", правоохоронці отримали інформацію про те, що у селі Дачне Одеської області нетверезий водій керує автівкою Merсedes. Інцидент закінчився тим, що поліцейським довелося застосувати табельну вогнепальну зброю, інспекторка після сутички отримала травми.

Як повідомили у Патрульній поліції Одеської області, інцидент трапився близько 23:00 години 12 січня. Після того, як правоохоронці зупинили автомобіль, звернули увагу, що водій легковика має виражені ознаки алкогольного сп’яніння. На вимоги інспекторів пред’явити відповідні документи чоловік не реагував, вів себе агресивно та кидався у бійку.

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До сутички долучилися і відвідувачі розважального закладу, який знаходився поруч. Вони почали погрожувати правоохоронцям, намагалися провокувати конфлікт та хапали патрульних за елементи однострою.

"На вимоги інспекторів припинити незаконні дії правопорушники не реагували. Натомість нанесли травми голови жінці-інспектору та намагались транспортним засобом здійснити наїзд на неї. Задля усунення реальної загрози життю та здоров'ю, а також для зупинки автомобіля шляхом його пошкодження, поліцейським довелося застосувати табельну вогнепальну зброю. Одного із порушників затримали, інший зник на автомобілі у невідомому напрямі", – повідомили у поліції.

У зв'язку із отриманими травмами поліцейська звернулася до медичного закладу, де зараз перебуває під наглядом лікарів.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за правовою кваліфікацією злочину, відповідальність за який передбачено частиною 2 статті 345 ККУ (насилля по відношенню до співробітника правоохоронного органу).

Теги: Новини України Поліція Новини Одеси Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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