На Одещині знайомий родини зґвалтував та задушив 10-річну дівчинку

На Одещині в одному із покинутих будинків у Білгород-Дністровському районі правоохоронці виявили труп дівчинки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник керівника Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

Читайте також: На Дніпропетровщині п'яний водій збив вагітну разом з дитиною у візку, жінка у реанімації

Поліція вже затримала підозрюваного, який спочатку зґвалтував, а потім задушив дитину.

По гарячим слідах "недочоловік", скоївший цей злочин, затриманий, але дитину вже не повернути,

– написав Аброськін.

Як пише УНІАН, затриманим виявився громадянин Молдови, який мешкає в Україні, бо на батьківщині перебуває у розшуку. Зазначається, що підозрюваний був знайомив з родиною загиблої дівчинки, бо працював у них різноробочим.