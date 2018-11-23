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      На Одещині знайомий родини зґвалтував та задушив 10-річну дівчинку

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      На Одещині чоловік зґвалтував і задушив дитину (ілюстрація)
      На Одещині чоловік зґвалтував і задушив дитину (ілюстрація) / Фото з відкритих джерел

      На Одещині в одному із покинутих будинків у Білгород-Дністровському районі правоохоронці виявили труп дівчинки.

      Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник керівника Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

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      Поліція вже затримала підозрюваного, який спочатку зґвалтував, а потім задушив дитину.

      По гарячим слідах "недочоловік", скоївший цей злочин, затриманий, але дитину вже не повернути,
      – написав Аброськін.

      Як пише УНІАН, затриманим виявився громадянин Молдови, який мешкає в Україні, бо на батьківщині перебуває у розшуку. Зазначається, що підозрюваний був знайомив з родиною загиблої дівчинки, бо працював у них різноробочим.

      Теги: Кримінальні новини Поліція Діти і неповнолітні Жертви Новини Одеси
      Джерело: 24 Канал
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