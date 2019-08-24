На Одещині знову пожежа: у Чорноморську горить дитячий розважальний центр – фото і відео

У Чорноморську Одеської області спалахнула прибудова до комунального підприємства "Радуга". У будівлі розташовані одразу декілька організацій, серед яких караоке-клуб TU:SE і дитячий розважальний центр.

Згодом вогонь дістався до третього поверху, де й розташований дитячий розважальний центр, повідомляє "Думская".

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Як відомо, місцем загоряння був саме караоке-клуб. А вже звідти вогонь почав поширюватися по прилеглих приміщеннях. Загалом пожежа охопила приміщення розміром близько 500 квадратних метрів.

Пожежа у Чорноморську: дивіться фото

На місці пожежі чергують карети швидкої допомоги. Медики запевнили, що всередині будівлі ніхто не постраждав, повідомляє "Інформаційний портал Чорноморська".

Пожежа у дитячому розважальному центрі Чорноморська: дивіться відео