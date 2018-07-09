На Одеській трасі легковик влетів у бригаду дорожніх працівників: є загиблий

У понеділок, 9 липня, на трасі Київ-Одеса сталася смертельна аварія, легковик з літнім водієм за кермом в'їхав у групу дорожників, один працівник загинув.

Про це повідомляє ТСН.

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За попередньою інформацією, на смузі траси у напрямку Одеси за Васильковом дорожні робітники розставляли знаки обмеження руху, коли легковик в'їхав у групу дорожників.

Як розповів син водія легковика, батькові стало зле, і він втратив контроль над машиною. Внаслідок ДТП четверо робітників потрапили до реанімації, а один – загинув на місці.



Четверо робітників потрапили до реанімації, а один – загинув на місці



Син водія розповів, що батькові стало зле, і він втратив контроль над машиною

Водію легковика надають медичну допомогу на місці аварії. Обставини ДТП з'ясовуються поліцією.