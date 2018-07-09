На Одеській трасі легковик влетів у бригаду дорожніх працівників: є загиблий
У понеділок, 9 липня, на трасі Київ-Одеса сталася смертельна аварія, легковик з літнім водієм за кермом в'їхав у групу дорожників, один працівник загинув.
Про це повідомляє ТСН.
Читайте також: На Харківщині електричка на смерть переїхала чоловіка
За попередньою інформацією, на смузі траси у напрямку Одеси за Васильковом дорожні робітники розставляли знаки обмеження руху, коли легковик в'їхав у групу дорожників.
Як розповів син водія легковика, батькові стало зле, і він втратив контроль над машиною. Внаслідок ДТП четверо робітників потрапили до реанімації, а один – загинув на місці.
Четверо робітників потрапили до реанімації, а один – загинув на місці
Син водія розповів, що батькові стало зле, і він втратив контроль над машиною
Водію легковика надають медичну допомогу на місці аварії. Обставини ДТП з'ясовуються поліцією.