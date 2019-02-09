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      На одеського політика готують замовне вбивство: реакція поліції

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      У поліції відреагували на заяви Кузаконя про ймовірну підготовку нападу на нього
      У поліції відреагували на заяви Кузаконя про ймовірну підготовку нападу на нього / Фото 24 каналу

      Поліція розпочала кримінальне провадження за повідомленням про підготовку злочину щодо очільника одеського осередку "Народного Руху України" та опозиційного до місцевої влади громадсько-політичного діяча Михайла Кузаконя.

      Про це повідомила прес-служба поліції Одеської області.

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      "Під час моніторингу мережі Інтернет правоохоронцями було виявлено відеозвернення одного з громадських діячів Одеси про те, що відносно нього, нібито, готується замах на вбивство. Під час перевірки вказаної інформації до поліції надійшла заява від самого автора відеозвернення. Відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.14 (готування до злочину) та ст.112 (посягання на життя державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України", – прокоментували у прес-службі.

      Наразі поліція вирішує питання про винесення постанови щодо обрання чоловікові заходів безпеки.

      8 лютого Кузаконь заявив, що в Одесу заїхала група кілерів задля його фізичної ліквідації.

      "Мені стало відомо, що на мене вдруге готують замовне убивство. До Одеси заїхала група для виконання цього злочину. Цю інформацію передано правоохоронцям. Але від останньої спроби вбивства мене та Григорія Козьми вже минуло більше півроку. Нам тоді нечувано поталанило. Втім, державну охорону, попри існуючу реальну загрозу, невдовзі після замаху було знято", – заявив Кузаконь.

      Ще 27 грудня 2018-го одеський політик звернувся до Головного слідчого управління СБУ щодо надання йому державної охорони. Незважаючи на те, що згідно зі ст. 220 Кримінально-процесуального кодексу України у рамках кримінального провадження Служби безпеки України має лише три доби на розгляд даного клопотання, державної охорони від СБУ у Кузаконя досі немає. В СБУ повідомили, що, мовляв, виділити охорону процесуально дуже складно, і рішення про її надання залежить від керівництва. Учора слідчий СБУ повідомив, що процесуальні дії задля цього ведуться.

      "Я хочу, щоб всі усвідомлювали: якщо мене або когось з мого оточення буде вбито, винними у цьому будуть представники влади найвищого рівня. Їм достеменно відомо, хто стоїть за цими всіма злочинами проти представників одеської громади", – сказав Кузаконь.

      Натомість сьогодні політик повідомив, що вже отримав охорону від поліції Одещини, що свідчить про розуміння правоохоронцями реального рівня загрози життю.

      Що відомо про справу Михайла Кузаконя? Відомо, що чутки про підготовку першого замовного вбивства підтвердились. Наприкінці 2017-го до очільника одеського "НРУ" звернувся чоловік, якому пропонували стати виконавцем замаху на нього. Він погодився свідчити щодо посередників у підготовці замовного вбивства. Кузаконь подав заяву до Головного управління СБУ України щодо злочину, який планується. Але справу не розглядали і через три місяці її передали до Приморського РОВД м. Одеси. Проте людина, яка готова була надати свідчення, на зв'язок більше не виходила.

      2 серпня 2018-го на Кузаконя і редактора журналу "Громадське слідство" Григорія Козьму у передмісті Одеси скоїли замах на вбивство: іномарку Козьми на великій швидкості намагались протаранити вантажівкою. Потерпілим вдалось вискочити з авто і вижити. СБУ розслідує кримінальне провадження за статтею 112  замах на вбивство політичного чи громадського діяча. Наприкінці серпня правоохоронці затримали трьох підозрюваних. Справи, відкриті за фактом замаху в Одесі на голову громадської організації "Небайдужі", екс-лідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка і очільника регіональної організації партії "Народний Рух України" Михайла Кузаконя та журналіста Григорія Козьму СБУ об'єднало в одне кримінальне провадження.

      Хто такий Михайло Кузаконь? Одеський громадський діяч та політик. З 2016-го - керівник міської організації політичної партії "Народний Рух України", один з організаторів союзу демократичних сих "Одеської політичної платформи". У 2016-му брав участь в організації "Антритруханівського майдану" – 4-тижневої акції протесту під міськрадою.

      Михайло Кузаконь відомий жорсткою критикою місцевої влади. Він - автор декількох судових позовів до Нацполіції та НАБУ щодо дерибану й корупції в місті, також заявник і свідок у справі одеського "Краяну" щодо розграбування 185-мільйонів бюджетних грошей міським голвою Геннадієм Трухановим і його спільниками, судовий процес нині – у розпалі.

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      Теги: Новини України Новини Одеси Поліція Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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