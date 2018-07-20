На Одеському кінофестивалі презентують ідею фільму Олега Сенцова

Олег Сенцов сидить у російській колонії далеко за полярним колом, але його ідеї живуть тут. На Одеському кінофестивалі друзі Олега Сенцова презентували ідею його фільму. Кінострічку режисер задумав ще до ув'язнення, але втілює свій проект лише зараз з-за ґрат і через листи.

Цього року фільм Марисі Нікітюк "Коли падають дерева" змагається на Одеському кінофестивалі. А чотири роки тому його тут презентували на рівні ідеї.

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На пітчингу представлені кінокартини з метою знайти інвесторів. На цій зустрічі збираються продюсери, потенційні меценати, а режисера розповідають їм про свої задуми. Марися порівнює цей процес з тендером, адже в Україні пітчинги – відносно нове явище. А от в Голлівуді – норма, і правила гри – жорсткіші.

На пітчингу Одеського кінофестивалю режисери змагаються за приз в 60 тисяч гривень. Для фільму – це мізер. Картина Марисі, наприклад, коштувала 20 мільйонів гривень. Але є можливість персонально домовитися з потенційними інвесторами.

Подруга Олега Сенцова Анна Паленчук презентує проект фільму, який політв'язень створює за ґратами. Це екранізація п’єси режисера, і навіть зараз, попри свій стан, Сенцов постійно пише листи із порадами щодо картини.

Стан його невтішний, йому важко ходити, але я як режисер, постійно йому кажу, що він має продовжувати. Хочеться, щоб про нього не думали, як про політв‘язня, а як про талановитого режисера,

– заявила продюсерка Анна Паленчук.

Олег наполягав, щоб саме цю п’єсу побачили глядачі, адже вона про боротьбу з системою. Написав її задовго до ув’язнення. Сам фільм планують презентувати вже наступного року.

Нагадаємо, в українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують в російській колонії, значно погіршився стан здоров'я. Його адвокат зазначив, що в Олега почав "стухати серцевий м’яз".