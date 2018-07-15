На Одеському кінофестивалі закликають звільнити Сенцова

Не забувають про Олега Сенцова й українські колеги. На Одеському кінофестивалі закликають звільнити бранців Кремля.

Незважаючи на те, що Одеський кінофестиваль – це свято, там постійно згадують про бранців Кремля.

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На кінофестивал перед кожним фільмом демонструють зображення бранця Олега Сенцова і кількість днів його голодування. Народна артистка України Ада Роговцева закликала Олега та усіх політв'язнів триматися.

Я вас люблю. Я хочу, щоб ви були на волі,

– сказала Ада Роговцева.