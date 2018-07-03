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На одеському пляжі бульдозери зносять лежаки та барні стійки

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На кадрах видно, як бульдозер зносить дерев'яний пляжний комплекс із барною стійкою та холодильниками всередені
На кадрах видно, як бульдозер зносить дерев'яний пляжний комплекс із барною стійкою та холодильниками всередені / Фото із соцмереж

Комунальники Одеси вранці 3 липня на 10 станції Фонтана розпочали демонтаж пляжних комплексів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник прес-служба Одеської міської ради Микола Покровський.

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Сьогодні вранці департаментом муніципальної безпеки розпочато демонтаж пляжних комплексів на 10 Фонтана,
– написав він.

Окрім цього, Покровський додав до свого допису фото та відео з місця подій.

На кадрах видно, як бульдозер зносить дерев'яний пляжний комплекс із барною стійкою та холодильниками всередені, а також, як комунальники розбирають лежаки. 

До слова, рішення щодо демонтажу минулого тижня прийняв виконавчий комітет Одеської міськради.

Зазначається, що департамент муніципальної безпеки звільняв узбережжя від самовільно зведених будов.

Як запевняють у мерії Одеси, відтепер бульдозери на пляжах працюватимуть регулярно. Слід додати, що одесити та гості міста схвалили такі дії.

 

Теги: Новини України Новини Одеси
Джерело: 24 канал
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