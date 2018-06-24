На пляжах Гоа заборонили робити селфі
Туристам заборонили роботи селфі на пляжах індійського штату Гоа. Заборону ініціювали місцеві рятувальники.
Про це пише NDTV.
У штаті були змушені піти на такий крок через нещасні випадки. Так, на Гоа уже кілька людей загинули, намагаючись зробити фото у хвилях.
Читайте також: В Індії турист впав з водоспаду при спробі зробити селфі: приголомшливе відео
Незабаром на місцевих пляжах встановлять таблички з написом про те, що селфі заборонені.
Наразі ж туристам узагалі рекомендують не заходити у море. До кінця вересня на Гоа триватиме сезон мусонів.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі