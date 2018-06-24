На пляжах Гоа заборонили робити селфі

Туристам заборонили роботи селфі на пляжах індійського штату Гоа. Заборону ініціювали місцеві рятувальники.

Про це пише NDTV.

У штаті були змушені піти на такий крок через нещасні випадки. Так, на Гоа уже кілька людей загинули, намагаючись зробити фото у хвилях.

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Незабаром на місцевих пляжах встановлять таблички з написом про те, що селфі заборонені.

Наразі ж туристам узагалі рекомендують не заходити у море. До кінця вересня на Гоа триватиме сезон мусонів.