На одній з дільниць на Миколаївщині перерахують голоси

На виборчій дільниці у Миколаєві буде проведено повторний перерахунок голосів через порушення. Поліція займається розслідуванням інциденту.

Під час здачі протоколів виборчої дільниці округа № 129 до окружної виборчої комісії невідома жінка заволоділа одним з протоколів.

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Що сталося

Члени дільничної комісії повідомили, що коли вони стояли у черзі на здачу протоколів до ОВК, до них підійшла невідома жінка, представилась членом окружної комісії, та попросила надати протокол підрахунку голосів.

Члени ДВК власноруч передали їй пакет, вона його розпакувала та витягла один протокол, наказала чекати та пішла. З місця події жінка поїхала на таксі. Тільки тоді члени дільничної комісії зрозуміли, що їх обдурили.

Наразі вирішується питання про порушення кримінального провадження за "Перешкоджання здійсненню виборчого права". Жінці може загрожувати обмеженням або позбавлення волі на три роки.