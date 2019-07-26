На округ в Кривому Розі прийшли правоохоронці з обшуками

Поліція проводить обшуки в приміщенні окружної виборчої комісії №37. Стосовно фальсифікації на цьому окрузі відкрили два кримінальні провадження.

Суд надав правоохоронцям тимчасовий доступ до комп’ютерної техніки, про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

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На цьому мажоритарному окрузі переміг самовисуванець Дмитро Шпенов із результатом у 34%. Представник політичної сили "Слуга народу" Ігор Фартушний відстає від нього лише на 1%. У "Слузі народу" заявляють, що вимагатимуть перерахунку.

Загалом поліція Дніпропетровської області за період виборчого процесу відкрила 26 кримінальних проваджень.

Зазначимо, голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська раніше повідомляла, що на позачергових виборах до ВР повторно голоси можуть перераховувати на п'яти виборчих округах – у Закарпатській, Черкаській, Луганській, Донецькій та Львівській областях.

Центральна виборча комісія порахувала 100% бюлетенів – лідирує "Слуга народу" із результатом 43,16%. За "Опозиційну платформу – за життя" свої голоси віддали 13,05% виборців. Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" отримало 8,18% голосів. "Європейську Солідарність" підтримали 8,10% українців, які прийшли на дільниці. За партію "Голос" проголосували 5,82% українців.

Представники "Слуги народу" також перемогли на більшості мажоритарних округів – 130.



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