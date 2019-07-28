На окрузі, де переміг кандидат від партії Порошенка, перерахують голоси
Львівський адміністративний суд зобов’язав перерахувати голоси на 119-му окрузі у Львівській області. Там переміг чинний депутат, кандидат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар.
"ЄС" висловила обурення рішенням суду, про це повідомили в прес-службі партії 5-го президента Петра Порошенка.
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Так, перерахунок голосів там вважають абсолютно безпідставним.
Це зухвала спроба відібрати чесну і законну перемогу у воїна АТО, героя війни Михайла Бондаря на користь львівських олігархів, партнерів одного з лідерів проросійської партії Віктора Медведчука,
– вважають у політичній силі.
У «ЄС» наголосили, що ані в день виборів, ані пізніше не було зафіксовано жодного акта про порушення на виборах.
Зазначимо, згідно з опрацьованими протоколами Бондар отримав 15,57% – 12 790 голосів. Його найближчий конкурент Орест Кавецький від партії "Слуга народу" набрав 15,39% – 12 650 голосів.
ЦВК порахувала усі електронні протоколи. "Слуга народу" лідирує із результатом 43,16%, "Опозиційна платформа – за життя" отримала 13,04%, за ВО "Батьківщина" проголосували 8,18%. "Європейська Солідарність" має 8,10%, а "Голос" – 5,83%.