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На окупованих околицях Донецька бойовики не дотримуються "шкільного перемир'я"

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Бойовики ігнорують останнє оголошене перемир'я – "шкільне", про яке домовилися напередодні в Мінську. Бойовики хоч і знизили інтенсивність обстрілів, проте щодня провокують наших оборонців, очікуючи на відповідь. Лише минулої доби 12 разів відкривали вогонь. Українські армійці поки на провокації на піддаються.

Легендарний "Мурашник" – одна з позицій біля донецького аеропорту, де було гаряче у 2014 і 2015 роках. Вона виглядає як величезний терикон біля злітної смуги летовища.

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"Цей насип утворився під час будівництва донецького аеропорта імені Прокоф'єва. Будівники копали злітну смугу і звозили сюди, ніби тоді ще знаючи, що нам знадобиться ця висота", – розповів кореспондент Євген Назаренко. 

Андрій – один з тих, про кого кажуть: вони витримали – не витримав бетон. В 2014 році боронив донецький аеропорт. Кіборгом себе не вважає. Він розповідає, що той період війни з нинішнім – не порівняти. Стріляють бойовики не прицільно. Радше намагаються спровокувати українських військових на бій. Але зараз оголошене шкільне перемир'я. Тому наказ: вогонь – не відкривати. 

Наші військові кажуть, що хоч і відносна, але тиша – гірша за постійні обстріли. Адже пильність втрачається, а от для медика підрозділу Олени – навпаки. Під час перемир'я роботи стає значно менше.

Військовослужбовець Олена пішла в армію, бо на собі відчула, що таке війна. Дівчина з прифронтової Талаковки поблизу Маріуполя. Бійці ЗСУ не вірять в перемир'я, адже бойовики ще жодного не дотрималися. Відтак, пильності не втрачають і якщо буде наказ – готові дати гідну відповідь ворогу. 

Більше – дивіться у сюжеті.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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