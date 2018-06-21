На окупований Донбас з боку російського кордону в'їхало 15 ворожих вантажівок, – СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомила про рух колони техніки бойовиків у районах Антрацита та Алчевська.

Про це інформує українська сторона СЦКК.

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У районах населених пунктів Антрацит та Алчевськ виявлено переміщення колони техніки бойовиків, щонайменше 15 вантажівок, які рухалися з боку тимчасово непідконтрольного пункту пропуску "Довжанський", що на кордоні з Російською Федерацією,

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін вважає, що зазначене, зазвичай свідчить про чергове поповнення арсеналу бойовиків засобами ураження.

"Цинічною також є позиція бойовиків щодо заборони доступу патрулів ОБСЄ до військових об’єктів, розташованих поблизу міста Донецька. Зокрема, категоричні відмови щодо здійснення верифікаційних заходів місць розміщення відведеного озброєння спостерігачі Місії отримали від бойовиків у районах населених пунктів Гольмівський та Маркине", – додають у СЦКК.

Там зазначають, що свої відмови окупанти пояснюють виконанням відповідних "наказів командирів".

В СЦКК наголошують, що такі факти є черговим доказом незацікавленості ватажків окупаційної адміністрації РФ в об’єктивному моніторингу СММ ОБСЄ ситуації у районі проведення операції ООС, а також намаганням приховати відсутність озброєння та військової техніки у місцях їх постійного зберігання відповідно до Мінських домовленостей.