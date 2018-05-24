На окупованій Донеччині не працюють банкомати

На окупованій території Донецької області вже кілька днів не працюють банкомати. Наразі припинені операції по рахунках клієнтів банків.

Про це повідомляє видання "Новости Донбасса" із посиланням на місцевих жителів.

За словами людей, вони з 22 травня не можуть скористатися послугами банкоматів, які російські окупанти ще з 2015 року переналаштовують на свою "банківську" систему.

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За інформацію видання, банкомати, якими сьогодні користуються окупанти, належать різним банкам. Ці банки наразі не можуть працювати на окупованій території Донецької області.

Як заявили в окупаційній адміністрації Донеччини, банкомати не працюватимуть до 25 травня. Причиною цього є нібито "профілактичні роботи".

Зазначимо, що українська банківська система відсутня на окупованих територіях з 2014-2015 років.