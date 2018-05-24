20:24
24 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 16°C
  • субота
    21°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бабусі Володі Путіна. Бутафорний центр
Вєсті Кремля
22:44, 23 травня
Вєсті.UA. Політ Луценка. Нова професія Іво Бобула
Вєсті.UA
21:13, 23 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

На окупованій Донеччині не працюють банкомати

158 Читать новость на русском
На окупованій Донеччині не працюють банкомати
На окупованій Донеччині не працюють банкомати / Ілюстративне фото

На окупованій території Донецької області вже кілька днів не працюють банкомати. Наразі припинені операції по рахунках клієнтів банків.

Про це повідомляє видання "Новости Донбасса" із посиланням на місцевих жителів.

За словами людей, вони з 22 травня не можуть скористатися послугами банкоматів, які російські окупанти ще з 2015 року переналаштовують на свою "банківську" систему.

Читайте також: Опубліковане свіже відео зі спорожнілого окупованого Донецька

За інформацію видання, банкомати, якими сьогодні користуються окупанти, належать різним банкам. Ці банки наразі не можуть працювати на окупованій території Донецької області.

Як заявили в окупаційній адміністрації Донеччини, банкомати не працюватимуть до 25 травня. Причиною цього є нібито "профілактичні роботи".

Зазначимо, що українська банківська система відсутня на окупованих територіях з 2014-2015 років.

Теги: Новини України Гроші Новини Донецька Банки
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Санкції РНБО проти російських ЗМІ: про що йдеться та чому це важливо
сьогодні, 20:02 Санкції РНБО проти російських ЗМІ: про що йдеться та чому це важливо
Євгенія Мазур 328
Готівковий курс валют 24 травня: євро продовжує падати, долар росте
сьогодні, 19:35 Готівковий курс валют 24 травня: євро продовжує падати, долар росте
139
сьогодні, 19:02 "Кривава Джина", або кого злякалася Росія?
Наталія Лебідь 2926
Почему так трудно победить коррупцию
сьогодні, 18:00 Почему так трудно победить коррупцию
Павло Казарін 165
сьогодні, 17:00 "Потьомкінський" Антикорупційний Суд – за яких умов нема сенсу у його створенні
Святослав Вакарчук 290
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук