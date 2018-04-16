На окупованій території Донеччини заборгували за воду величезну суму

Окупована територія Донеччини заборгувала 2,8 мільярди гривень за воду. Все тому, що на неконтрольованій території тариф за неї досі становить 7 гривень.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Донецької області Павло Жебрівський.

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Зустрівся з директорами філій КП "Вода Донбасу", які працюють як на тимчасово окупованій, так і на контрольованій українською владою території Донеччини. Зокрема, обговорили питання по оплаті води: якщо на контрольованій території тариф становить близько 30 гривень, то на окупованій – досі 7 гривень,

– підкреслив Жебрівський.

На думку глави Донецької військово-цивільної адміністрації, такий тариф є взагалі економічно необґрунтованим, проте, навіть за такими цінами не платять. Заборгованість на окупованій території Донеччини за воду становить близько 2,8 мільярди гривень.

Жебрівський додав, що що ані український уряд, ані міжнародники не залишать компанію напризволяще та пообіцяв, що фінансова допомога буде як на ремонт каналу, так і на приведення до відповідності водогонів й інші потреби КП "Вода Донбасу".

Роботу проводитимуть поетапно, у цьому році мають приступити до системного вирішення проблеми водопостачання півдня області – Маріуполя, Нікольського, Волноваського та Мангушського районів.

Нагадаємо, нещодавно експерти повідомили, що у порівнянні із країнами-сусідами, Україна демонструє найбільші показники інфляції. Рівень подорожчання цін на продукти в державі сягнув 13,2% за рік.