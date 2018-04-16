18:53
16 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
21°C 10°C
  • вівторок
    20°C 10°C
  • середа
    17°C 12°C
  • четвер
    14°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram
Вєсті Кремля
20:46, 14 квітня
Вєсті.UA. Жир. Магістр дебільства. Блатна мова Гройсмана
Вєсті.UA
19:30, 14 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На окупованій території Донеччини заборгували за воду величезну суму

1254 Читать новость на русском
Окупована територія Донеччини заборгувала 2,8 мільярди гривень за воду.
Окупована територія Донеччини заборгувала 2,8 мільярди гривень за воду. / dyvys.info

Окупована територія Донеччини заборгувала 2,8 мільярди гривень за воду. Все тому, що на неконтрольованій території тариф за неї досі становить 7 гривень.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Донецької області Павло Жебрівський.

Читайте також: У Мін'юсті назвали підприємства, які найбільше заборгували зарплати своїм працівникам

Зустрівся з директорами філій КП "Вода Донбасу", які працюють як на тимчасово окупованій, так і на контрольованій українською владою території Донеччини. Зокрема, обговорили питання по оплаті води: якщо на контрольованій території тариф становить близько 30 гривень, то на окупованій – досі 7 гривень,
– підкреслив Жебрівський.

На думку глави Донецької військово-цивільної адміністрації, такий тариф є взагалі економічно необґрунтованим, проте, навіть за такими цінами не платять. Заборгованість на окупованій території Донеччини за воду становить близько 2,8 мільярди гривень.

Жебрівський додав, що що ані український уряд, ані міжнародники не залишать компанію напризволяще та пообіцяв, що фінансова допомога буде як на ремонт каналу, так і на приведення до відповідності водогонів й інші потреби КП "Вода Донбасу".

Роботу проводитимуть поетапно, у цьому році мають приступити до системного вирішення проблеми водопостачання півдня області – Маріуполя, Нікольського, Волноваського та Мангушського районів.

Нагадаємо, нещодавно експерти повідомили, що у порівнянні із країнами-сусідами, Україна демонструє найбільші показники інфляції. Рівень подорожчання цін на продукти в державі сягнув 13,2% за рік.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Тарифи Новини Донецька
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Кризис вокруг Сирии: 8 выводов, которые напрашиваются на ум
сьогодні, 17:02 Кризис вокруг Сирии: 8 выводов, которые напрашиваются на ум
Блог Соцмережі 768
Чому Міша Панчишин відмовився від сольної кар'єри через гурт PTASHKIN: інтерв'ю з музикантами
сьогодні, 16:09 Чому Міша Панчишин відмовився від сольної кар'єри через гурт PTASHKIN: інтерв'ю з музикантами
Олена Булан 771
Дилема для Заходу: іноземні ЗМІ про шляхи вирішення конфлікту в Сирії після ракетного удару США
сьогодні, 15:04 Дилема для Заходу: іноземні ЗМІ про шляхи вирішення конфлікту в Сирії після ракетного удару США
789
О сирийском полигоне разочарований, или Как Россия не смогла дать отпор
сьогодні, 15:00 О сирийском полигоне разочарований, или Как Россия не смогла дать отпор "Томагавкам"
Злой Одессит 3165
Як при зарплаті в 500 доларів лікарі примудряються мати мільйонні заощадження
сьогодні, 14:10 Як при зарплаті в 500 доларів лікарі примудряються мати мільйонні заощадження
Олександра Устінова 1533
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук