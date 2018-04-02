На окупованому Донбасі можлива епідемія небезпечної хвороби: бойовики просять допомоги

Окупаційна адміністрація на Донбасі звернулася до своїх російських кураторів з проханням надати додаткові вакцини від гепатиту "А".

Причиною такого звернення, повідомляє "Інформаційний спротив", стало те, що на окупованій території Донецької області "нависла загроза епідемії".

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Відтак окупанти звернулися з проханням про додаткові партії вакцини від гепатиту "А", які потрібні і для місцевого населення.

Гепатит А (також відомий як хвороба Боткіна, інфекційний гепатит, епідемічний гепатит) – гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, що передається фекально-оральним механізмом. Інфекція потрапляє в організм людини шляхом споживання їжі або води, забрудненої інфікованими випорожненнями.



У багатьох випадках захворювання перебігає майже або зовсім безсимптомно. Якщо симптоми з'являються, вони, як правило, зберігаються протягом 1-4 тижнів у неускладнених випадках. Спостерігають нетривалу гарячку у перші 3 дні хвороби, слабкість, зниження апетиту, жовтяницю, в тяжких випадках може бути блювання, біль у животі. Гостра печінкова недостатність виникає рідко та найчастіше її зустрічають серед людей з фоновими тяжкими хворобами.