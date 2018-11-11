На окупованому Донбасі почалися псевдовибори: з'явилися перші фото

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей почалися незаконні вибори "ватажка" та "депутатів" проросійських бойовиків. Виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку за київським зимовим часом (8 ранку за московським часом).

Як повідомляє російський "Интерфакс", дільниці для голосування в так званих "Центральних виборчих комісіях "ДНР" і "ЛНР"" будуть відкриті до 19:00 за київським часом (20:00 мск).

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Так, на окупованих територіях відкрилися 408 виборчих дільниць, з них 153 – у Донецьку.

Голова так званої "ЦВК ДНР" Ольга Позднякова розповіла, що на момент відкриття дільниць будь-яких провокацій і порушень зафіксовано не було.

На пост ватажка "ДНР" претендують п'ять кандидатів: нинішній "виконувач обов'язків керівника ДНР" Денис Пушилін, "суддя народного трибуналу" Олена Шишкіна, "депутат народної ради" Роман Храменков, колишній "заступник міністра освіти і науки ДНР" Володимир Медведєв і керівник музею бойової і трудової слави ветеранів Афганістану Петровського району Донецька Роман Євстифеєв.

Окрім того, окупанти стверджують, що псевдовиборах нібито будуть присутні спостерігачі з різних країн: РФ, Австрії, Греції, Італії, Бельгії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Франції, Нідерландів, Чилі, Туреччини, а також невизнаних світом Абхазії та Південної Осетії.

Серед "кандидатів" на посаду ватажка "ЛНР" чотири особи, один з них – "виконувач обов'язків глави" Леонід Пасічник.

Як видно на опублікованих у соцмережах фото, більшість тих, хто прийшов на псевдовибори – люди похилого віку. Молоді майже немає.



Псевдовибори на окупованих територіях Донбасу



Псевдовибори на окупованому Донбасі



На окупованому Донбасі проходять незаконні вибори



Чинний "виконувач обов'язків керівника ДНР" Денис Пушилін на псевдовиборах



Фейкові вибори на окупованому Донбасі

Нагадаємо, після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка на окупованих територіях Донеччини і Луганщини заявили про намір 11 листопада провести "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків.



30 жовтня проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.