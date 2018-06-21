На окупованому Донбасі пошкоджено водогін: без води можуть залишитись понад мільйон осіб

На тимчасово окупованій території Донецької області було зафіксовано значне пошкодження Південно-Донбаського водогону. Через це п'ять населених пунктів можуть мати проблеми з водопостачанням.

Про це повідомляє прес-центр Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

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В результаті супутникового дослідження тимчасово окупованої території Донецької області було зафіксовано значне пошкодження Південно-Донбаського водогону. Зокрема, на супутникових знімках видно заповнення водою кар’єра площею водної поверхні близько 24 тисячі метрів квадратних в районі Ясинуватської розв’язки,

– йдеться у повідомленні.

Також на знімках зафіксовано заболочування території поблизу траси водогону.



Поблизу водогону зафіксували заболочування території

У МінТОТ припускають, що пошкодження Південно-Донбаського водогону в районі промислової зони Авдіївки, ймовірно виникли внаслідок застосування важкого озброєння.

Приміром, на супутникових знімках 2018 року можна побачити значний водовилив, якого не було у 2016 році.



Окрім цього, там зафіксували значний водовилив

"Це негативно впливає на забезпечення водою населення як на окупованих територіях (місто Докучаєвськ) так і на підконтрольних Уряду України територіях (Маріуполь, Волноваха, Вугледар, Новотроїцьке)", – зазначають у МінТОТ.

Так, через значний витік води до кар’єру існує загроза подачі питної води для 1,3 мільйонів мирного населення.