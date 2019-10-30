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      На окупованому Донбасі є люди, готові йти на вибори від "Слуги народу", – Сивохо

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      Сивохо розповів, що "Слуга народу" знайшла кандидатів на вибори в ОРДЛО
      Сивохо розповів, що "Слуга народу" знайшла кандидатів на вибори в ОРДЛО / Фото з Facebook

      "Слуга народу" провела заміри електоральних настроїв серед жителів окупованих районів Донбасу. Вони показали, що в ОРДЛО є люди, готові йти на місцеві вибори від президентської партії.

      Про це сказав новопризначений радник секретаря РНБО Сергій Сивохо сказав в інтерв'ю LB.ua. Проте, чиновник не захотів розповідати, як саме "Слузі народу" вдалося опитати мешканців окупованої Луганщини та Донеччини.

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      "Ага, зараз я вам "здам" наших людей, які там працювали", – сказав він.

      За словами Сивохо, він вірить, що цифри результатів опитування можуть бути об'єктивними та правдивими.

      Проте, на запитання чи підтримують жителі ОРДЛО "Слугу народу", радник РНБО сказав: "Треба їх питати".

      Ви знаєте, що вже є люди, які, перебуваючи там, готові йти на вибори від "Слуги народу"? Люди, які там, і не бояться ... (йти на місцеві вибори, якщо вони будуть оголошені, – 24 канал),
      – наголосив Сивохо.

      Як можуть пройти вибори на Донбасі?1 жовтня Українська сторона погодилась у Мінську формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Відповідно до формули почне діяти тимчасовий закон про особливий статус Донбасу, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

      Президент заявив, що є умова: щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.

      Вибори на Донбасі можуть провести разом з черговими місцевими виборами по всій території України у жовтні 2020 року. Другий варіант – позачергові вибори в ОРДЛО пройдуть навесні-влітку.

      blog_ava
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Окуповані території Сергій Сивохо Місцеві вибори 2020 Слуга народу
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