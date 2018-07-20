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На окупованому Донбасі зник мобільний зв'язок Vodafone

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На непідконтрольній Україні території знову зник зв'язок Vodafone
На непідконтрольній Україні території знову зник зв'язок Vodafone / dt.ua

Від ранку 20 липня на території окупованих території Донецької та Луганської областей зник зв'язок мобільного оператора Vodafone. За інформацією представників компанії, на Донбасі стався порив оптоволоконної лінії через акт вандалізму.

Зв'язку на непідконтрольній Україні території немає від 6 години ранку, передає "РБК-Україна" з посиланням на прес-секретаря компанії Vodafone Вікторію Павловську.

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Є інформація про те, що стався порив оптоволоконної лінії зв'язку через акт вандалізму. Однак порив стався на підконтрольній території. Ремонтна бригада вже вирушила. Зв'язок може з'явитися через кілька годин. Все залежить від того, як швидко знайдуть місце аварії,
– зазначила прес-секретар.

Місцева мешканка розповіла виданню, що мобільного зв'язку взагалі немає від 6 години ранку.

"З 6:00 ранку в п'ятницю взагалі немає гудка. Зв'язку абсолютно немає", – підтвердила інформацію мешканка Луганська.

Додамо, що зв'язок цього мобільного оператора раніше вже зникав на окупованих територіях Донеччини та Луганщини на досить довгий проміжок часу. Так, його відновили наприкінці квітня в той час, як він повністю зник ще 11 січня. Сталося це також через порив магістрального оптоволоконного кабелю.
Тоді, у зв'язку з цим, ватажок бойовиків Олександр Захарченко заявив про можливість введення зовнішнього управління на окупованій території щодо цієї компанії мобільного зв’язку.
До слова, серед звичайних жителів окупованої Донеччини через проблеми зі зв’язком Vodafone зросли протестні настрої.

Теги: Техно Новини України Війна на Донбасі мобільні пристрої Новини Донецька Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
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