На окупованому Донбасі зник мобільний зв'язок Vodafone

Від ранку 20 липня на території окупованих території Донецької та Луганської областей зник зв'язок мобільного оператора Vodafone. За інформацією представників компанії, на Донбасі стався порив оптоволоконної лінії через акт вандалізму.

Зв'язку на непідконтрольній Україні території немає від 6 години ранку, передає "РБК-Україна" з посиланням на прес-секретаря компанії Vodafone Вікторію Павловську.

Читайте також: Компанія "Київстар" змінює президента, – ЗМІ

Є інформація про те, що стався порив оптоволоконної лінії зв'язку через акт вандалізму. Однак порив стався на підконтрольній території. Ремонтна бригада вже вирушила. Зв'язок може з'явитися через кілька годин. Все залежить від того, як швидко знайдуть місце аварії,

– зазначила прес-секретар.

Місцева мешканка розповіла виданню, що мобільного зв'язку взагалі немає від 6 години ранку.

"З 6:00 ранку в п'ятницю взагалі немає гудка. Зв'язку абсолютно немає", – підтвердила інформацію мешканка Луганська.

Додамо, що зв'язок цього мобільного оператора раніше вже зникав на окупованих територіях Донеччини та Луганщини на досить довгий проміжок часу. Так, його відновили наприкінці квітня в той час, як він повністю зник ще 11 січня. Сталося це також через порив магістрального оптоволоконного кабелю.

Тоді, у зв'язку з цим, ватажок бойовиків Олександр Захарченко заявив про можливість введення зовнішнього управління на окупованій території щодо цієї компанії мобільного зв’язку.

До слова, серед звичайних жителів окупованої Донеччини через проблеми зі зв’язком Vodafone зросли протестні настрої.