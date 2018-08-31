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На "Олімпійському" розпочався концерт Imagine Dragons: перші фото та відео

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Концерт Imagine Dragons у Києві
Концерт Imagine Dragons у Києві / Lifestyle24

Відома американська група Imagine Dragons сьогодні, 31 серпня, вперше виступає в Києві на НСК "Олімпійський". Концерт проходить в рамках туру на підтримку альбому Evolve.

Десятки тисяч українських фанатів дочекались історичної події – перший концерт відомих рокерів Imagine Dragons у Києві.

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Концерт відбувається на найбільшому стадіоні країни НСК "Олімпійському", який вщент переповнений.

Цікаво, що квитки на концерт перевірили три рази. Спершу поліція на вході, потім працівники секторів і на самому стадіоні перед входом на трибуни.


Концерт Imagine Dragons у Києві / 24 канал


Концерт Imagine Dragons у Києві / 24 канал
 


Концерт Imagine Dragons у Києві / 24 канал
 


Концерт Imagine Dragons у Києві / 24 канал
 

"В очікуванні свята", – пишуть фанати гурту у соціальних мережах.

Дивіться відео з концерту Imagine Dragons:

 

Публикация от Артем (@koc1991)

 

Теги: Музика LifeStyle Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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