На "Олімпійському" розпочався концерт Imagine Dragons: перші фото та відео

Відома американська група Imagine Dragons сьогодні, 31 серпня, вперше виступає в Києві на НСК "Олімпійський". Концерт проходить в рамках туру на підтримку альбому Evolve.

Десятки тисяч українських фанатів дочекались історичної події – перший концерт відомих рокерів Imagine Dragons у Києві.

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Концерт відбувається на найбільшому стадіоні країни НСК "Олімпійському", який вщент переповнений.

Цікаво, що квитки на концерт перевірили три рази. Спершу поліція на вході, потім працівники секторів і на самому стадіоні перед входом на трибуни.



Концерт Imagine Dragons у Києві / 24 канал



Концерт Imagine Dragons у Києві / 24 канал





Концерт Imagine Dragons у Києві / 24 канал





Концерт Imagine Dragons у Києві / 24 канал



"В очікуванні свята", – пишуть фанати гурту у соціальних мережах.

Публикация от Oleksandr Striamets (@striamets) 31 Авг 2018 в 11:21 PDT

Дивіться відео з концерту Imagine Dragons:

Публикация от Олена Доманська (@domanska_olena) 31 Авг 2018 в 11:33 PDT

Публикация от Артем (@koc1991) 31 Авг 2018 в 11:31 PDT