На "Олімпійському" розпочався концерт Imagine Dragons: перші фото та відео
Відома американська група Imagine Dragons сьогодні, 31 серпня, вперше виступає в Києві на НСК "Олімпійський". Концерт проходить в рамках туру на підтримку альбому Evolve.
Десятки тисяч українських фанатів дочекались історичної події – перший концерт відомих рокерів Imagine Dragons у Києві.
Читайте також: Київське метро обмежить роботу кількох станцій у п’ятницю
Концерт відбувається на найбільшому стадіоні країни НСК "Олімпійському", який вщент переповнений.
Цікаво, що квитки на концерт перевірили три рази. Спершу поліція на вході, потім працівники секторів і на самому стадіоні перед входом на трибуни.
Концерт Imagine Dragons у Києві / 24 канал
Концерт Imagine Dragons у Києві / 24 канал
Концерт Imagine Dragons у Києві / 24 канал
Концерт Imagine Dragons у Києві / 24 канал
"В очікуванні свята", – пишуть фанати гурту у соціальних мережах.
Дивіться відео з концерту Imagine Dragons: