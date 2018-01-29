На основні банки Нідерландів скоєно хакерські атаки

Найбільші банки Нідерландів за останні кілька днів зазнали кібератак, в результаті чого призупинили роботу сервіси інтернет-банкінгу та мобільні додатки.

Про це повідомляє DutchNews.

Зазначається, 29 січня була здійснена DDoS-атака на Rabobank, через що клієнти не змогли скористатися корпоративним сайтом банку для проведення операцій.

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Крім того, в минулі вихідні з такою ж проблемою зіткнулися банки ABN Amro і ING. Їхні клієнти не змогли скористатися мобільними додатками, а також сервісом iDeal, який є популярною в країні електронною платіжною системою. Як зазначає видання, на цей момент фахівці ABN Amro і ING відновили роботу сервісів.

При цьому DutchNews не повідомляє, звідки були здійснені кібератаки. Представники банків поки не дали коментарів з приводу інциденту.