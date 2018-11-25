На озері Вікторія затонула яхта з людьми: десятки загиблих

Щонайменше 13 людей загинули в результаті затоплення яхти на озері Вікторія, ще 39 – зникли без вісті.

Про це повідомляє Daily Mirror.

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Аварія сталася в належній Уганді частини озера. На борту яхти перебували 120 чоловік, 70 з них були врятовані, ще 39 осіб числяться зниклими без вести.

Відомо, що серед пасажирів яхти був принц Уганди Дауди Васайя, а також місцеві популярні музиканти. Пізніше стало відомо, що принц був врятований.

Причини трагедії з'ясовуються.