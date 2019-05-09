На парад до Москви прибув єдиний політик ЄС: фото

У Москві відбувся парад до Дня перемоги. Спікер парламенту Словаччини став єдиним європейським політиком, що прибув на військовий парад 9 травня.

Андрей Данко взяв участь у параді на запрошення спікера російської держдуми В’ячеслава Володіна, пише Topky.sk.

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Під час параду політик ЄС був на почесній трибуні, на якій також перебував і президент РФ Володимир Путін.



Спікер парламенту Словаччини на параді у Москві//Фото: Topky.sk

У себе на Facebook-сторінці Андрей Данко написав, що для нього честь бути присутнім у цей день в Москві.

Ніколи не думав, що зможу подякувати на Червоній площі за визволення нашої батьківщини. Для мене це велика честь,

– зазначив Данко.

До слова, на військовий парад до Москви не прибув ніхто з лідерів іноземних держав. Почесним гостем став екс-президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

Що відбувалося у Москві до Дня перемоги? У Москві в параді до Дня перемоги участь взяли понад 13 тисяч військовослужбовців та колони військової техніки, а за всім дійством вже традиційно наглядали снайпери. Мала бути і авіація, однак погода не дозволила. Не обійшлось і без неоднозначних заяв очільника Кремля Володимира Путіна. Перед парадом він назвав Київ "стародавнім руським містом".



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