16:40
9 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      9 ТРАВНЯ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: НАТО вже в Росії. Відповідь Дудю від "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:56, 7 травня
      Вєсті.UA: Доля Луценка в команді Зеленського. Чого Шуфрич поїхав у Крим
      Вєсті.UA
      19:13, 7 травня
      Пристрасті навколо скандальних ТЕЦ Дубневичів: нові деталі від журналістів
      ЦРУ
      09:00, 8 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      9 ТРАВНЯ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      На парад до Москви прибув єдиний політик ЄС: фото

      92 Читать новость на русском
      Андрей Данко та спікер російської держдуми В’ячеслав Володін
      Андрей Данко та спікер російської держдуми В’ячеслав Володін / tass.ru

      У Москві відбувся парад до Дня перемоги. Спікер парламенту Словаччини став єдиним європейським політиком, що прибув на військовий парад 9 травня.

      Андрей Данко взяв участь у параді на запрошення спікера російської держдуми В’ячеслава Володіна, пише Topky.sk.

      Читайте також: У Москві пройшов парад до Дня Перемоги із серпами, танками, Леніним і Путіним: фото

      Під час параду політик ЄС був на почесній трибуні, на якій також перебував і президент РФ Володимир Путін.

      парад москва словацький політик єс
      Спікер парламенту Словаччини на параді у Москві//Фото: Topky.sk

      У себе на Facebook-сторінці Андрей Данко написав, що для нього честь бути присутнім у цей день в Москві.

      Ніколи не думав, що зможу подякувати на Червоній площі за визволення нашої батьківщини. Для мене це велика честь,
      – зазначив Данко.

      До слова, на військовий парад до Москви не прибув ніхто з лідерів іноземних держав. Почесним гостем став екс-президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

      Що відбувалося у Москві до Дня перемоги? У Москві в параді до Дня перемоги участь взяли понад 13 тисяч військовослужбовців та колони військової техніки, а за всім дійством вже традиційно наглядали снайпери. Мала бути і авіація, однак погода не дозволила. Не обійшлось і без неоднозначних заяв очільника Кремля Володимира Путіна. Перед парадом він назвав Київ "стародавнім руським містом".

      друга світова війна дати
      Що потрібно знати про Другу світову війну6 інфографіка

      blog_ava
      "Безсмертний полк" завершив проросійський марш у Києві: затримані та словесні перепалки
      сьогодні
      5914
      Теги: Новини політики День Перемоги 9 травня Словаччина Новини Росії Євросоюз Володимир Путін Москва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як проходить 9 травня в Україні: перші інциденти
      сьогодні , 16:01 Як проходить 9 травня в Україні: перші інциденти
      1637
      "Безсмертний полк" в Україні: як локалізувати небезпечну для держави акцію
      сьогодні , 15:30 "Безсмертний полк" в Україні: як локалізувати небезпечну для держави акцію
      Інна Жолобович 2110
      Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
      сьогодні , 15:03 Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
      Уляна Корицька 2073
      "Список недоторканних", або Чим закінчилася істерика генпрокурора Луценка
      сьогодні , 14:30 "Список недоторканних", або Чим закінчилася істерика генпрокурора Луценка
      Дмитро Гнап 1583
      Два еталони розкоші: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan та Phantom EWB
      8 травня , 19:30 Два еталони розкоші: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan та Phantom EWB
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Комік, який вивів із кризи столицю Ісландії, побажав успіху Зеленському
       5 березня , 14:20
      Зеленський і Тимошенко залишаються лідерами президентського рейтингу, – опитування трьох центрів
       25 березня , 16:18
      Після "телефонних дебатів" із Зеленським шанси Порошенка на перемогу зменшилися, – букмекери
      12 квітня , 16:47
      Лише чесні вибори – запорука європейської і євроатлантичної перспективи України, – Наливайченко
       7 березня , 16:08
      Залишаюсь активним учасником виборчого процесу у забезпеченні чесних виборів, – Садовий
       7 березня , 14:53
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук